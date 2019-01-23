Тюменцы избавили Керчь от многолетней проблемы (ВИДЕО)

Огромной лужи по улице Гайдара больше не будет.

В дождливую погоду керченские улицы превращаются в настоящую полосу препятствий. Местные жители уже приспособились обходить такие огромные лужи, это не вход из положения. Да и Керчь такие «водохранилища» совсем не красят.

Причиной скопления воды на дорогах и тротуарах города становится отсутствие ливневой канализации. Но даже там где стоки есть, система не справляется из-за плотной застройки. Тюменцы нашли выход — дренажные колодцы. Они приехали со своим проектом в Керчь и буквально за 2 дня ликвидировали многолетнюю проблему — огромную лужу в районе автовокзала по улице Гайдара.

«Это наша разработка. Это запатентованный продукт. Аналогов, в принципе, в России нет. Мы его начали применять в Тюмени. Уже 3 года пробировали. Также мы вышли с предложением на свою администрацию муниципального образования на департамент дорожной инфраструктуры с пилотным проектом. Мы попробовали и вот уже 2 года включают наши системы в Федеральную программу «Комфортная городская среда», — рассказал журналистам КерчьИНФО Виктор Владимирович ПЕРЕКРЕСТОВ — директор Тюменского завода гофротруб.

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Система дренажа работает так — в зависимости от объема скапливающейся воды и площади определяется количество необходимых колодцев. На 200 квадратных метров достаточно одного. Выбирается нижайшая точка, с которой начинается скопление воды. На этом месте устанавливается дождеприемник-бордюр. Он имеет специальные решетки, что не позволяет попасть крупному мусору в систему. Здесь грязь оседает и уже по стоку вода направляется непосредственно в сам дренажный колодец. Его устанавливают на глубину 3-4 метра. Колодец представляет собой спиралеобразную систему соединенных гофрированных труб. По всей поверхности колодца имеются отверстия, расположенные в местах склейки, что обеспечивает надежный и быстрый отвод воды в грунт.

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Чтобы избежать подтопления фундамента зданий, разработчики устанавливают систему не ближе 6 метров от строения. Первый и пока единственный в Керчи дренажный колодец установили рядом с временной постройкой, которая не имеет фундамента.

Изобретение тюменцев — экономичный и быстрый вариант решения проблемы водоотведения. Внедрение данного проекта в Керчи поддержали в Управлении жилищно-коммунального хозяйства. Пилотный образец фирма устанавливает за свой счет.

Всего за два дня фирма навсегда избавила керчан от традиционной лужи. А от проведения земляных работ ни осталось и следа — аккуратный люк, щебенка и восстановленный тротуар.

Огромной лужи по улице Гайдара больше не будет