У аэропорта «Симферополь» появится филиал

По решению федерального центра Севастопольский аэропорт «Бельбек» станет филиалом аэропорта «Симферополь». Информационное агентство России «Тасс» сообщает, что об этом во вторник на пресс-конференции рассказал генеральный директор АНО «Дирекция по управлению Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» Андрей НИКИТЧЕНКО.

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«Аэропорт «Бельбек» был внесен как объект в ФЦП в виде государственно-частного партнерства. Но инвестора найти не удалось. Поэтому правительство РФ приняло решение о том, что «Бельбек» станет филиалом симферопольского аэропорта», — сказал НИКИТЧЕНКО.

Также генеральный директор отметил, что с развитием экономики Крымского полуострова Севастополь все же получит собственный аэропорт.

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