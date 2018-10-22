У берегов Керчи нашли обломки корабля времен Великой Отечественной войны (ФОТО)

Обнаружены обломки катерного тральщика, который вез подкрепление защитникам Крыма в 1943 году.

Участники региональной общественной организации «Историко-культурный досуговый центр «БАТАРЕЯ 29 БИС» в рамках подводной экспедиции «Большой десант-2018», приуроченной к 75-летию Эльтигенского десанта, обнаружили и обследовали неизвестный объект.

Читайте: Для обследования Керченского колледжа из Ростова отправили специальное оборудование

О находке рассказал руководитель подводной экспедиции «Большой десант — 2018» Александр ЁЛКИН:

«С большой степенью уверенности это — катерный тральщик. Бывший рыболовный сейнер. Длина около 20 метров, ширина 4,5-5 метров. Корпус деревянный. Судно лежит на ровном киле. В носовой части брашпиль с цепью. В средней части виден комингс люка рыбного трюма. В кормовой части расположен дизельный двигатель мощностью до 100 лошадиных сил. На борту ящики с патронами, коробками с лентами от пулемета «Максим», и минометными 80 мм минами. По датировке на гильзах судно погибло не ранее 1943 года. Вероятно, судно шло с подкреплением и боеприпасами для защитников «Эльтигенского плацдарма» в ноябре 1943 года. По всей вероятности тральщик погиб от артиллерийского огня или на сорванной мине. При поверхностном осмотре останков экипажа не обнаружено».

По словам Александра Владимировича, более детальное обследование объекта будет при происходить мае 2019 года, при проведении экспедиции «Большой десант-2019».

У берегов Керчи нашли обломки корабля времен Великой Отечественной войны

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.