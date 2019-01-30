У берегов Крыма ведут разведку три военных самолета США

Сразу три самолета военно-воздушных сил США осуществляют разведывательный полет около Российского побережья Черного моря. Сообщения об этом выкладывает мониторинговый ресурс PlaneRadar на своем аккаунте в Twitter.

По сообщениям ресурса самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V рано утром вылетел в акваторию Черного моря с базы Суда Бей на острове Крит. Позже, отсюда же поднялся в воздух еще один американский самолет Lockheed EP-3E Orion, начавший, по данным ресурса, разведывательную операцию у берегов Крыма около 11.00.

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На момент 11:40 по мск воздушная обстановка около полуострова Крым складывалась следующим образом: Черноморское побережье патрулировали самолеты Boeing RC-135V и Lockheed EP-3E Orion, а также, присоединившийся к ним позже патрульный противолодочный самолет Boeing Р-8А Poseidon, который приблизился к крымскому побережью на 35 км.