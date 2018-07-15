У берегов Крыма заметили британский самолет-разведчик

У берегов Крыма заметили самолет-разведчик военно-воздушных сил Великобритании. Об этом сообщает издание «Известия».
В то же время мониторинговый ресурс Mil Radar опубликовал карту, на которой виден маршрут самолета Raythen Sentinel, вылетевшего с британской военной базы Акротири на острове Кипр. Самолет облетел полуостров, как минимум, дважды, а его путь пролегал над Черным морем недалеко от Крыма.
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Британский самолет — не первое иностранное воздушное транспортное средство, замеченное у берегов Крыма. Ранее на сайте КерчьИНФО сообщалось о том, что беспилотник из США провел разведку над Крымом.