У керчан не будут работать телевизоры

Филиал российской телевизионной и радиовещательной сети «РТПЦ Республики Крым» информирует, что в Керчи и ещё нескольких городах и посёлках Крыма будут проводиться работы на антенно-мачтовых сооружениях.

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Работы будут проходить с 20 августа по 31 августа 2018 года в отрезке времени с 09.00 до 18.00 в зависимости от погодных условий. В течение одного-двух рабочих дней планируются технологические перерывы в трансляции всех телерадиопрограмм.

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