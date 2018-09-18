У керченских первоклассников прошло посвящение в пешеходы

В Керчи сотрудник полиции торжественно вручила первоклассникам одной из школ удостоверения пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу Керчи.

Сегодня в МБОУ «Школа-гимназия №1» сотрудник группы по связям со СМИ Управления МВД России по городу Керчи Елена КОВАЛЁВА вручила первоклассникам удостоверения пешеходов.

Торжественное посвящение учеников первых классов в пешеходы проходило впервые, но мероприятие стало ярким началом новой традиции в данном образовательном учреждении.

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Команда юных инспекторов движения гимназии выступили перед малышами и в игровой форме рассказали об особенностях поведения пешеходов на дороге. ЮИДовцы также провели викторину на знание Правил дорожного движения.

Первоклашки с интересом слушали старшеклассников и с восторгом отвечали на их непростые вопросы. После чего торжественно со всей ответственностью еще вчерашние детсадовцы пообещали взрослым всегда быть внимательными на дороге и строго соблюдать Правила дорожного движения.

В конце мероприятия сотрудник полиции Елена КОВАЛЁВА еще раз напомнила детям как правильно, а главное – безопасно, необходимо вести себя на дороге, поздравила с началом учебного года и пожелала ребятам доброй дороги детства.

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