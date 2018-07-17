У керченских школ появятся пешеходные переходы и предупредительные знаки

Несмотря на то, что лето в Керчи в самом разгаре, городские власти уже готовятся к предстоящему учебному году.
Так, полным ходом идет подготовка к будущему отопительному сезону. Власти города заботятся о том, чтобы детям было комфортно и тепло.
Помимо этого, руководство Керчи заботится и о безопасности юных керчан. В преддверии учебного года перед керченскими школами появятся новые пешеходные переходы и предупреждающие знаки.
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Ответственным за выполнение данной работы является заместитель главы Керчи Евгений АДАМЕНКО. Сегодня на аппаратном совещании в здании администрации города чиновник заверил всех присутствующих, что новая разметка и предупредительные знаки у школ появятся к 25 августа.