У кого из керченских пенсионеров вырастут пенсии?

В августе 2018 года работавшие в 2017 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фондом России ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работающих пенсионеров. Об этом стало известно от пресс-службы ГУ УПФ РФ по Республике Крым.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2017 году уплачивали страховые взносы.

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В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2017 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

Максимальная прибавка от корректировки ограничена тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте*, то есть не может составлять более 244 рублей 47 копеек (с 2018 года стоимость пенсионного балла составляет 81 рубль 49 копеек.).

*Статья 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

В г. Керчь корректировка размеров страховой пенсии с 01.08.2018 коснется более 10 тысяч работающих пенсионеров.

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