У кого завтра в Керчи не будет воды?

Завтра в Керчи в микрорайонах «Марат-4» и «Марат-5» будут наблюдаться проблемы с водоснабжением. Проблемы с водоснабжением связаны с проведением ремонтных работ на электрических сетях.

«Керченский водоканал сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на электрических сетях КРЭС 14.08.2018 года с 08:00 ч. до 17:00 ч. вода в микрорайоны «Марат-4» и «Марат-5» будет подаваться с перебоями и пониженным давлением. Керченский филиал приносит извинения за причиненные неудобства. Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на данный период», — написали в администрации водоканала.

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