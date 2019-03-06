У Крымского моста строят комплекс для охраны (ФОТО)

У Крымского моста строят комплекс для охраны (ФОТО)

Готовят котлован под третье здание.

В Керчи в районе Цементной слободки продолжается строительство комплекса для военизированной охраны Крымского моста. Журналисты КерчьИНФО побывали на месте строительства.

Когда мы были здесь в прошлый раз, был только котлован под одно здание. Сегодня уже готов фундамент 1 строения.

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Для фундамента второго строения плетут арматуру. Под 3-е — роют котлован.

Рядом со стройкой все еще стоят дома, который должны снести. Очевидно, пока они не мешают стройке.

Охранный комплекс Крымского моста (ФОТО)

 

 

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