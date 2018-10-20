У раненых в Керченском колледже врачи извлекают гвозди из тел

Во время операций из ран пострадавших при взрыве в Керченском политехническом колледже хирурги извлекали гвозди, шайбы и болты. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника СКВОРЦОВА, пишет РИА Новости.

Читать: Трагедия в Керчи: 30 000 человек проводили погибших в последний путь (ВИДЕО)

«Это, действительно, такое страшное зрелище — болты, шайбы, изогнутые гвозди, металлические компоненты достаточно большой величины — с указательный палец некоторые», — сказала Скворцова в эфире Первого канала.

Она также добавила, что, поскольку эти предметы грязные, «тут же начинается воспаление, у ряда пациентов флегмона кишечника, разрывы, сопровождающиеся абсцессами».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.