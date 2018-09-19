У Росгвардии Керчи появился новенький «УАЗ Патриот»

В управлении вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым состоялось совещание по подведению итогов служебной и финансово-хозяйственной деятельности за 8 месяцев 2018 года под председательством временно исполняющего обязанности начальника управления полковника полиции Александра МИРОПОЛЬЦЕВА.

В ходе совещания была доведена оценка деятельности филиалов Росгвардии за отчетный период текущего года, а также заслушаны отчеты руководителей структурных подразделений и филиалов вневедомственной охраны по каждому направлению служебной деятельности.

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По результатам проведения совещания был принят ряд управленческих решений, направленных на совершенствование основных направлений деятельности крымской вневедомственной охраны Росгвардии в следующем отчетном периоде 2018 года.

По окончании мероприятия, временно исполняющий обязанности руководителя управления вневедомственной охраны полковник полиции Александр МИРОПОЛЬЦЕВ в торжественной обстановке вручил начальникам территориальных филиалов вневедомственной охраны в городах Керчи, Феодосии и Ялте ключи от трех новых современного класса автомобилей «УАЗ Патриот».

«Улучшение материально-технической базы вневедомственной охраны Росгвардии, обеспечивающей охрану общественного порядка, поможет сделать работу нарядов более эффективной и позволит повысить качество выполнения сложных служебно-боевых задач на территории Крымского полуострова», — отметил Александр Иванович.

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