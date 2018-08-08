У жителя посёлка Ленино было обнаружено 440 кустов конопли

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ленинскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили факт незаконного выращивания наркосодержащих растений и изъяли у жителя посёлка Ленино 440 кустов конопли, которые по высоте были выше человеческого роста.

«На территории домовладения местного жителя, проживающего в поселке Ленино, на приусадебном участке полицейские обнаружили растения, похожие на коноплю, — сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по Республике Крым. — Кусты мужчина выращивал в теплице, а также в горшках на клумбе. Согласно заключению экспертизы, выявленные кусты являются наркосодержащими растениями рода «конопля» со следами культивации».

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В настоящие время следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.231 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

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