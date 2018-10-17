Убийца из Керчи Влад Росляков в детстве издевался над животными (ВИДЕО)

Соседка Влада РОСЛЯКОВА рассказала, что в детстве он издевался над животными.

Журналисты КерчьИНФО вместе с оперативной группой приехали к месту жительства студента керченского колледжа, который сегодня совершил массовое убийство. По этому адресу Влад последнее время не проживал, но соседи помнят его детство:

«Он маленький был очень жестокий. Он котов ловил, душил их веревками. Мы его все время гоняли. А потом, когда они (мать и отец Влада) разошлись, он переехал в другую квартиру».

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Позже оперативная группа направилась на другой адрес, где фактически проживал убийца.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства более 1 человека.

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