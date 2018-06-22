Убийство на Крымском мосту

Мостостроитель подозревается в совершении убийства коллеги по неосторожности.

«Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении машиниста крана филиала АО «Мостострой-11». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», — сообщает пресс-служба Южного следственного управления.

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По версии следствия, 27 мая 2018 года подозреваемый, выполняя строительные работы по возведению железнодорожной части Крымского моста, в нарушение требований Типовой инструкции крановщика при развороте крана не убедился, что в зоне разворота отсутствуют посторонние лица. В результате чего был смертельно травмирован бетонщик — его придавило к перильному металлическому ограждению рабочего моста нижним контргрузом крана. Рабочий скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.

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