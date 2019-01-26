Уборка керченских улиц после снегопада в самом разгаре

Управление ЖКХ ведет работу по подвязке кипарисов и уборке сломанных веток после минувшего снегопада. Об этом сообщает глава администрации города Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в «Facebook».

«Чтобы спасти хвойные деревья, погнувшиеся в результате снежной бури, специалисты осуществляют подвязку кипарисов на улицах Циолковского, Самойленко, Ленина. Уже приступили к подобным работам на улице Козлова и других улицах города», — пишет Сергей БОРОЗДИН.

Глава администрации отмечает, что в комментариях и личных сообщениях приходят десятки обращений от керчан по поводу сломанных веток и деревьев, оставшихся после снегопада.

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«Службами ЖКХ ведется уборка сломанных веток и работа по обрезке аварийных деревьев. Объемы работ значительные. Уже порядка 700 кубов ветвей вывезено только с основных улиц микрорайона Аршинцево. Сейчас уже перешли на второстепенные улицы», — отмечает БОРОЗДИН.

Глава администрации просит керчан проявить терпение, и заверяет, что все сломанные ветки и упавшие деревья будут убраны коммунальными службами.