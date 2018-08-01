Участницы конкурса красоты могут похвастаться не только внешностью, но и интеллектом

Юные претендентки на звание Принцессы сезона, принимающие участие в конкурсе красоты от Скаутингового агентства SMG и сайта КерчьИНФО, показывают зрителям не только выдающиеся внешние данные: вчера они активно занимались развитием своего интеллекта в Академии AMAKids.
Девочки побывали на пробном занятии по ментальной арифметике от сертифицированного тренера Оксаны ИГАЕВОЙ. Конкурсантки учились оперативно воспринимать и обрабатывать информацию с помощью быстрого счета в уме. По словам руководителя Академии, таким образом у детей развиваются оба полушария, что важно для полноценной умственной и творческой работы.
Каждая участница получила подарочный сертификт на 1000 руб.
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Помимо ментальной арифметики, в AMAKids занимаются развитием памяти и скорочтения — для этого применяются уникальные методики «Меморика» и «Либерика», которые будут представлены в Керчи с осени. Принять участие в развивающих занятиях смогут все желающие в возрасте от 5 до 15 лет.
Академия AMAKids является единственной в Керчи школой развития интеллекта. Сеть академий охватывает 14 стран мира и представлена более 700 центрами. В России они есть практически в каждом городе, в число которых вошла и Керчь. Так что все желающие развить интеллект своего ребенка могут смело отправляться на ул. Генерала Петрова, 37 — там вам подробно расскажут о методиках и запишут на занятия.
Участницы конкурса красоты прошли пробные занятия по ментальной арифметике и меморике в Академии AMAKids