Участницы конкурса красоты показали свои спортивные навыки

В рамках конкурса красоты «Queen and Princess of the season 2018» участницы побывали на тренировке в спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ», ведь спортивное и подтянутое тело — стопроцентный залог красоты и здоровья!

Чтобы разделить физическую нагрузку по возрасту, претенденток на звание Queen of the season пригласили в тренажерный зал, а совсем юных красавиц — на занятие по детскому фитнесу.

Читайте: Участницы конкурса красоты могут похвастаться не только внешностью, но и интеллектом

«Сегодня мы вместе с девушками провели тренировку full body, тем самым проработали комплексно основные мышечные группы тела. По окончанию тренировки дружно «прокачали» сердечно-сосудистую систему в кардио-зоне и добавили капельку выносливости в копилку будущих моделей в зоне workout. С поставленными задачами справились на «пятерку», – прокомментировал спортивную встречу тренер клуба Игорь КАНУНИКОВ.

С девочками из номинации Princess of the season поработала тренер по детским танцам и фитнесу Руслана ЛУГОВАЯ. Для малышек провели облегченный вариант детского фитнеса, ведь не все из них ранее занимались спортом. Сегодня они развивали гибкость, координацию движения, прорабатывали мышцы пресса, рук и ног.

Читайте: Конкурс красоты Queen of the season: фотосессия прекрасных керчанок

«Я считаю, что девочки должны быть не только красивыми, но и физически подготовленными, обладать грацией. В первую очередь, победу нужно одержать над самим собой, это позволит завоевывать и другие пьедесталы», – резюмировала тренер.

Генеральным спонсором конкурса красоты в Керчи является фабрика натяжных потолков «Виктория».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.