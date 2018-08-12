Участницы конкурса красоты «Queen and princess of the season 2018» научились танцевать в стиле Vogue

Благодаря конкурсу красоты «Queen and princess of the season 2018», организованному информационным порталом КерчьИНФО и скаутинговым агенством «SMG», у участниц появилась возможность поучаствовать во множестве увлекательных и полезных мероприятий, предоставленных им партнёрами и спонсорами конкурса.

В проекте приняли участие более 50 компаний: салоны красоты и спортивные клубы, магазины модной одежды и детские развлекательные центры, танцевальные коллективы, кафе и студии в разных направлениях, а также известные люди нашего города.

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Красавицы средней возрастной категории отправились на мастер-класс в студию танца и фитнеса «Affabel». Девочки учились исполнять танец в стиле Vogue. Это такой стиль танца, который базируется на модельных позах и подиумной походке.

Поделилась впечатлениями с нами тренер Яна Омельченко:

«Мастер-класс для участниц проекта «Queen and princess of the season 2018» прошел по высшему разряду! Все девочки молодцы! Настоящие модели! Все раскрепощённые, умеют танцевать».

Студия танца и фитнеса «Affabel» находится в центре города Керчи на улице Шлагбаумской, 38, и приглашает желающих всех возрастов на свои занятия по разным направлениям танца и спорта.

Генеральным спонсором конкурса красоты в Керчи является фабрика натяжных потолков «Виктория».

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