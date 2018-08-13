Участницы конкурса красоты Queen and Princess of the season побывали в студии Luxe-Hair

В рамках конкурса красоты Queen and Princess of the season участниц подготовили к фотосессии в студии наращивания волос Luxe-Hair.

Девушкам сделали профессиональный макияж, создали неповторимый образ и подарили заряд позитивных эмоций.

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Самые яркие моменты пойма в объектив Екатерина ЖЕЛЕЗОВА. Именно ее фотографии предоставлены для статьи на КерчьИНФО.

Конкурс красоты Queen and Princess of the season продолжается. Совсем скоро финал. Генеральным спонсором конкурса выступает фабрика натяжных потолков «Виктория» — единственный производитель в Керчи.

Участницы конкурса красоты Queen and Princess of the season в студии Luxe-Hair

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