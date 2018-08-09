Участницы конкурса красоты «Qween of the season 2018» встретились с чемпионкой

В рамках конкурса красоты «Qween of the season 2018», организованного информационным порталом КерчьИНФО и скаутинговым агенством «SMG», для участниц проводится множество увлекательных и полезных мероприятий, предоставленных им партнёрами и спонсорами конкурса.

В проекте приняли участие более 50 компаний: салоны красоты и спортивные клубы, магазины модной одежды и детские развлекательные центры, танцевальные коллективы, кафе и студии в разных направлениях, а также известные люди нашего города.

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Принял участие в конкурсе красоты спортивный зал «Кентавр». Девушки-участницы побывали на тренировках и встретились с абсолютной чемпионкой Крыма по бодифитнесу, чемпионкой Крыма и рекордсменкой по классическому жиму лёжа, КМС по бодибилдингу, КМС по пауэрлифтингу, а также тренером данного спортивного зала Натальей Першко.

«Я рассказала девочкам о питании, о специфике тренировок для моделей для того, чтобы их мышцы всегда были в тонусе. Показала упражнения на ягодицы, мы с ними учились подтягиваться», — рассказала журналисту КерчьИНФО Наталья Першко.

Генеральным спонсором конкурса красоты в Керчи является фабрика натяжных потолков «Виктория»

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