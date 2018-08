Участницы конкурса красоты в Керчи превратились в настоящих принцесс

Юные участницы конкурса красоты QUEEN AND PRINCESS OF THE SEASON полностью оправдали свой желанный титул и превратились в самых настоящих сказочных принцесс.

Правда, в преображении им помогали не феи-крестные, а волшебницы из салона красоты Valeri, официального партнера конкурса.

Читайте: Участницы конкурса красоты могут похвастаться не только внешностью, но и интеллектом

Девочкам сделали необычные укладки и легкий нежный макияж, как нельзя лучше соответствующий их возрасту. И, конечно же, конкурсантки пришли в невероятный восторг — какая женщина, сколько бы ей ни было лет, не любит чувствовать себя самой красивой и привлекательной?

Мастерицы из Valeri приглашают всех наших читательниц хотя бы на день стать принцессами и королевами — в салоне вас ждут невероятной красоты укладки и прически, а также качественное и приятное обслуживание, стопроцентная стерильность и безопасность инструментов и очень демократичные цены. Керченские «феи-крестные» ждут вас по адресу ул. Пролетарская, 15. Телефон для записи — +7(978)800-60-72.

Генеральным спонсором конкурса красоты в Керчи является фабрика натяжных потолков «Виктория»

Фоторепортаж подготовила Екатерина Железова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.