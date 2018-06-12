Участники автопробега по Крымскому мосту возложили цветы к Обелиску Славы

В Керчь из Краснодарского края прибыли участники автопробега по Крымскому мосту. В рамках акции они возложили цветы к Обелиску Славы на горе Митридат.

На вершине одной из самых главных достопримечательностей Керчи — горе Митридат — сегодня людно. Здесь собрались не только жители и гости города, но и автомобилисты, прибывшие в Керчь из Краснодарского края. На Митридате они провели памятную акцию — возложение цветов к Обелиску Славы. В церемонии также принял участие глава городской администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН.

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Возложение цветов к Обелиску Славы — первый пункт мероприятия.

Далее участники автопробега отправились на экскурсию, а после — поедут в свой палаточный лагерь в Щелкино.

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