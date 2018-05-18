Участники первого проезда по Крымскому мосту будут оштрафованы

Участникам мото-пробега и первого проезда по Крымскому мосту направят «письма счастья». Ни одно нарушение не останется безнаказанным.

Первые нарушители дорожного движения по Крымскому мосту заплатят за свои фотографии штраф. Байкеры, которые решили остановиться на мосту скоро получат «письмо счастья». Видеоматериалы уже переданы в ГИБДД Керчи, об этом журналистам КерчьИНФО сообщила пресс-служба керченского отделения МВД Елена КОВАЛЕВА:

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«В Керчь уже прислали видеоматериалы с камер фиксации. Ведется работа по распознаванию номерных знаков. В ближайшее время владельцам транспортных средств будут отправлены штрафы».

Получается, что за фотографии счастливых пассажиров будет платить водитель. Подумайте об этом, прежде чем нарушать правила и останавливаться на Крымском мосту для фотосессии.

Также, стало известно, что выявлены нарушения скоростного режима. Эти материалы уже направлены в Керчь для принятия по ним решения в рамках действующего законодательства.

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