Участок «Тавриды» от Керчи до Белогорского района очистили от снега

Участок «Тавриды» от Керчи до Белогорского района очистили от снега

Первые два этапа новой трассы «Таврида» очистили от снега после претензий автомобилистов и министерства транспорта Крыма. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-секретаря крымского строительного управления АО «ВАД» Григория НАЗАРОВА.

Непростую ситуацию на 1 и 2 этапах трассы (участок от Керчи до границы Белогорского района) удалось нормализовать. Работы на этих участках ещё много, однако сейчас дорога почищена и движение осуществляется без затруднений. На 3 и 4 этапах «Тавриды» (участок от села Льговское до Симферополя) дорога почти в идеальном состоянии, транспорт свободно следует в обе стороны.

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«В случае ухудшения погодных условий и возобновления обильного снегопада «ВАД» привлечет дополнительную технику для уборки трассы «Таврида», – сообщил журналистам НАЗАРОВ.

Напомним, что после сильных снегопадов в Крыму на некоторых участках новой трассы «Таврида» образовались снежные накаты и гололед. Автомобилисты жаловались в социальных сетях, что в некоторых местах проехать по трассе очень трудно. Спецтехника вышла на уборку трассы сразу после Нового года, но быстро исправить ситуацию на дороге не удалось.

В министерстве транспорта Республики Крым заявили, что подрядчик может быть оштрафован за ненадлежащую уборку дороги. В компании «ВАД» в свою очередь сообщили, что в отношении виновников рассматривается вопрос о дисциплинарном взыскании вплоть до увольнения.

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