Участок «Тавриды» от Керчи до Белогорского района очистили от снега

Первые два этапа новой трассы «Таврида» очистили от снега после претензий автомобилистов и министерства транспорта Крыма. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-секретаря крымского строительного управления АО «ВАД» Григория НАЗАРОВА.

Непростую ситуацию на 1 и 2 этапах трассы (участок от Керчи до границы Белогорского района) удалось нормализовать. Работы на этих участках ещё много, однако сейчас дорога почищена и движение осуществляется без затруднений. На 3 и 4 этапах «Тавриды» (участок от села Льговское до Симферополя) дорога почти в идеальном состоянии, транспорт свободно следует в обе стороны.

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«В случае ухудшения погодных условий и возобновления обильного снегопада «ВАД» привлечет дополнительную технику для уборки трассы «Таврида», – сообщил журналистам НАЗАРОВ.

Напомним, что после сильных снегопадов в Крыму на некоторых участках новой трассы «Таврида» образовались снежные накаты и гололед. Автомобилисты жаловались в социальных сетях, что в некоторых местах проехать по трассе очень трудно. Спецтехника вышла на уборку трассы сразу после Нового года, но быстро исправить ситуацию на дороге не удалось.

В министерстве транспорта Республики Крым заявили, что подрядчик может быть оштрафован за ненадлежащую уборку дороги. В компании «ВАД» в свою очередь сообщили, что в отношении виновников рассматривается вопрос о дисциплинарном взыскании вплоть до увольнения.