Участок трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя откроют 31 декабря

Участок трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя откроют 31 декабря

Движение транспорта по двум полосам трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя будет запущено в ночь на 31 декабря. Об этом проинформировало министерство транспорта РК.

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«С 30 на 31 декабря откроется рабочее движение легкового и грузового транспорта по первой очереди строительства трассы «Таврида» — участку протяженностью 190 км от Керчи до Симферополя. Движение будет запущено по двум полосам автодороги по одной в каждом направлении», — сообщили в министерстве.

Ограничение скорости на «Тавриде» будет до 60 км/час. Также ограничение будут в местах выезда на дорогу технологического транспорта. После окончательного завершения строительства дороги к концу 2020 года ограничение по скорости будет 90 км/час.

После запуска на трассе не будет новых АЗС, что нужно учесть водителям. Это из-за того, что строительные работы продолжаются. Все заправочные станции остаются на старой дороге Керчь-Феодосия-Симферополь, при необходимости к ним можно будет съехать с «Тавриды».

Трасса пройдет от Керчи до Севастополя, ее длина составит 250,7 км (из них по территории Республики Крым – 237,5 км, по территории административного образования г. Севастополь – 13,2 км). Строительство трассы разделено на 7 этапов, первые шесть расположены на территории Республики Крым, а седьмой – в административных границах города федерального значения Севастополь. Дорога будет проложена в обход всех крупных населённых пунктов и городов, что позволит сохранить экологию и значительно сократить время в пути.

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