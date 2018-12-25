Участок трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя откроют 31 декабря

Движение транспорта по двум полосам трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя будет запущено в ночь на 31 декабря. Об этом проинформировало министерство транспорта РК.

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«С 30 на 31 декабря откроется рабочее движение легкового и грузового транспорта по первой очереди строительства трассы «Таврида» — участку протяженностью 190 км от Керчи до Симферополя. Движение будет запущено по двум полосам автодороги по одной в каждом направлении», — сообщили в министерстве.

Ограничение скорости на «Тавриде» будет до 60 км/час. Также ограничение будут в местах выезда на дорогу технологического транспорта. После окончательного завершения строительства дороги к концу 2020 года ограничение по скорости будет 90 км/час.

После запуска на трассе не будет новых АЗС, что нужно учесть водителям. Это из-за того, что строительные работы продолжаются. Все заправочные станции остаются на старой дороге Керчь-Феодосия-Симферополь, при необходимости к ним можно будет съехать с «Тавриды».

Трасса пройдет от Керчи до Севастополя, ее длина составит 250,7 км (из них по территории Республики Крым – 237,5 км, по территории административного образования г. Севастополь – 13,2 км). Строительство трассы разделено на 7 этапов, первые шесть расположены на территории Республики Крым, а седьмой – в административных границах города федерального значения Севастополь. Дорога будет проложена в обход всех крупных населённых пунктов и городов, что позволит сохранить экологию и значительно сократить время в пути.