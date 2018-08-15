Ученые следят за экологией в районе Крымского моста (ВИДЕО)

Молодь хамсы прячется от хищников в тени Крымского моста.
Экопрограмма Крымского моста была проработана еще на этапе проектирования объекта. Она включает компенсационные мероприятия, а также регулярный экологический мониторинг на стройплощадке и прилегающих территориях.
Ежемесячно и ежеквартально специалисты российских научно-исследовательских институтов берут пробы воды, донных отложений, почвы и атмосферного воздуха в Керченском проливе, замеряют здесь уровень шума, наблюдают за водными биоресурсами, орнитофауной, растительным и животным миром.
Экопрограмма Крымского моста – долгосрочная, реализуется с 2015 года и охватывает не только периоды подготовки и строительства объекта, но и его эксплуатацию. По действующей экопрограмме автодорога через пролив, открытая для движения машин в мае 2018 года, оборудована комплексами для многоуровневой очистки стоков.
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На участках трассы, примыкающих к берегам пролива, – это 700 м со стороны Тамани и 1,3 км со стороны Керчи – установлены акустические экраны для защиты окружающей среды от шума транспорта. Вдоль моста будут высажены деревья по специальной шумозащитной схеме.
На территориях, прилегающих к действующей автодороге через пролив, создаются привлекательные условия для животных. На мелководных водоемах на острове Тузла и на озере у Тузлинской косы уже установлены плавучие дома – плоты для водоплавающих и околоводных птиц, в том числе редких и охраняемых. Эти водоемы имеют важное значение для пернатых в гнездовой период, во время миграций и зимовок.
Текст: инфоцентр «Крымский мост»