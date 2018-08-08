Удивительное место Керченского полуострова — городище Золотое

Городище Сююрташ или Золотое (восточное) раскинулось на побережье Азовского моря. Оно является самым крупным на побережье и занимает в районе двух гектаров. Журналисты КерчьИНФО побывали в этом уникальном месте и теперь спешат поделиться со своими читателями информацией о нем.

Найти городище не сложно — оно находится на Генеральских пляжах между бухтой Крымчанина и бухтой Странник (Сююрташ) — неподалеку от руин Киммерийской крепости.

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По мнению археологов, древние жители Керченского полуострова покинули город в районе II – I веков до нашей эры. Об этом свидетельствуют находки, добытые учеными на раскопках, проводившихся здесь в 50-х и начале 90-х годов XX века. Новый виток археологических работ на городище пришелся 2010–е: в 2010–2012 гг., а также в 2013–2015 гг.

В ходе работы археологи обнаружили на территории городища Золотое три ряда террасной застройки (древний город находился на вершине крутого холма), центральную улицу шириной более четырех метров, остатки домов с печами, каменными хранилищами и небольшими мощеными дворами, шестиметровую оборонительную стену с бастионами и главные ворота.

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Среди особенно ценных артефактов, найденных в этих местах, ученые выделяют 243 амфорных клейма, изготовленных в IV–II веках до нашей эры, и шесть монет III века до нашей эры.

Помимо уникального археологического контекста, в этих местах удивительна и сама природа — городище омывается ручьем, питающимся от сероводородных Сююрташских источников. Кроме того, ранее здесь располагался действующий грязевой вулкан, а иногда и сегодня на вершине холма выделяются грязь и газ. Ну и, конечно же, не забывайте о главном — великолепных видах, свойственных всем «генералам». Так что, если вы все еще не знакомы с этим древним городищем, мы рады поделиться с вами новыми впечатлениями и пригласить на познавательную историческую прогулку.

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