Удивительные пирамиды из камней на Митридате

На горе Митридат гости города построили удивительные пирамиды из камней. Ненадолго они стали новой достопримечательностью Керчи.

Автор необычных сооружений Мирослав приехал со своей семьей из Москвы. Он говорит, что такое увлечение приносит ему удовольствие и особенное душевное настроение:

«Для меня это место серьезное, знаковое, грозное. Соответственно истории Керчи. Всегда думаю о том, что здесь было, что происходило на этой земле на протяжении многих веков. В особенности в период Великой Отечественной войны. Такое занятие направляет мои мысли в такое русло».

Читайте: Где и зачем на Митридате установят забор?

Кажется, что эти пирамиды выравнивают баланс невероятной ауры города или даже всего полуострова.

Мистические пирамиды привлекали внимание туристов и керчан. Они фотографировались с ними и с интересом любовались процессом работы.

Удивительные пирамиды из камней. Фото

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.