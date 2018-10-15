Угонщику желтых «Жигулей» грозит 5 лет тюрьмы

Сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого в угоне автомобиля.

В УМВД России по городу Керчи поступило сообщение от местного жителя об угоне автомобиля «ВАЗ-2106». Транспортное средство было похищено возле магазина в центре города Керчи.

В ходе дежурства на одной из улиц города у сотрудников дорожно-патрульной службы вызвало подозрение поведение водителя, который управлял отечественным автомобилем 6-ой модели. При этом на законное требование сотрудников ГИБДД об остановке сомнительный водитель не отреагировал, в связи с чем полицейскими было принято решение о преследовании машины. Используя проблесковые маячки и громкоговоритель, сотрудники дорожной полиции организовали погоню за уезжавшим автомобилем, в результате злоумышленник был остановлен на окраине города.

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Угонщиком оказался ранее не судимый 23-летний гражданин ближнего зарубежья, который в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что около 16:00 подозреваемый, прогуливаясь по городу, возле торгового центра увидел автомобиль, в котором никого не было. Воспользовавшись ключом зажигания от другого транспортного средства, после нескольких попыток молодой человек смог запустить двигатель и тем самым осуществить свой умысел.

Подозреваемый в совершении преступления дал признательные показания, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Транспортное средство возвращено законному владельцу.

Отделом дознания отдела полиции №1 УМВД России по городу Керчь возбуждено уголовное дело.

Угонщику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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