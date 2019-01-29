Украина готовит новый поход военных кораблей в Керченский пролив

В Киеве снова заговорили о планах направить свои военные корабли через Керченский пролив. Об этом сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренних перемещенных граждан Юрий ГРЫМЧАК в эфире украинского «5 канала».

После ноябрьского инцидента с задержанием кораблей ВСМУ в Керченском море Украина снова заявила о намерениях совершить очередной поход военных кораблей через Керченский пролив с привлечением «международных партнеров». Ранее такие планы были озвучены в декабре минувшего года секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром ТУРЧИНОВЫМ.

«Я скажу, что такой проход готовится и существуют даже предварительные сроки», — сказал Юрий ГРЫМЧАК. В то же время, чиновник отказался огласить сроки, с уточнением, что не стоит привязывать этот проход к выборам президента Украины 31 марта 2019 года.

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«Глава СНБО сказал, и это было подтверждено министром обороны, что мы будем ходить обязательно через Керченский пролив, т.к. согласно всем законам и соглашениям о совместном использовании Азовского моря между Украиной и Россией, там должно быть обеспечено свободное судоходство наших военных кораблей. Поэтому я думаю, что проход кораблей ВМСУ будет продолжаться», — заявил ГРЫМЧАК.

При этом чиновник выразил уверенность, что российские пограничники на этот раз не будут препятствовать прохождению кораблей ВМСУ из-за опасений введения новых санкций против России.