Украина и НАТО готовят новую провокацию в Керченском проливе

Украина и НАТО готовят новую провокацию в Керченском проливе

Украинские власти хотят провести очередную провокационную вылазку в Азовском море с привлечением стран НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление главы МИД России Сергея ЛАВРОВА.

«Готовится новый прорыв в Азовском море, без запросов российской стороны, лоцманов и с нарушением мер безопасности», — заявил ЛАВРОВ на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса.

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По словам главы МИД РФ, Киев пригласил страны североатлантического альянса направить своих представителей на корабли ВМС Украины, для того, чтобы вместе произвести прорыв через Керченский пролив.

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