Украина изъяла захваченное российское судно «Норд»

Захваченное Украиной российское судно «Норд» было изъято и передано национальному агентству Украины по розыску и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Об это стало известно от «прокуратуры АРК», пишет РИА Новости Крым.

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В прокуратуре также отметили, что решение было принято во исполнение постановления Херсонского городского суда.

«Указанное решение принято с целью сохранения бюджетных средств, расходуемых на содержание арестованного судна на территории морского порта «Бердянск», – говорится в сообщении.

КерчьИНФО напоминает, что судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками еще весной в Азовском море. На членов экипажа завели административные дела, а капитана «удостоили» уголовным делом. При этом, двоим морякам всё-таки удалось вернуться домой.

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