В Украине предложили считать всех крымских призывников «военнопленными»

Крымские призывники, которые были призваны на службу в армию РФ должны считаться военнопленными. Данное предложение появилось в петиции на сайте официального интернет-представительства президента Украины, пишет РИА Новости Крым.

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«Всех граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, и были массово призваны в вооруженные силы России, считать военнопленными. Создать единый реестр военнопленных, структуру, которая будет отслеживать военнопленных и будет освобождать из плена», — предложил авто петиции.

Данная инициатива не особо привлекла внимание пользователей и за сутки она собрала только 9 подписей.

Но зато 74 подписей собрала другая петиция, в которой предложили говорить не «в России», а «на России», что является местью за то, что многие люди привыкли говорить фразу «на Украине».