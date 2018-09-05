Украина намерена разорвать договор о дружбе с Россией до 30 сентября

До 30 сентября Киев официально уведомит Москву, что намерен прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Об этом сообщают Риа Новости Крым украинские источники.

В конце августа на совещании с украинскими послами в иностранных государствах Петр ПОРОШЕНКО заявил, что Украина подошла подготовленной и юридически защищенной к тому, чтобы действие этого договора прекратить.

Читайте: Украина хочет разорвать договор с Россией об использовании Керченского пролива

Россия и Украина подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, предполагающим стратегическое партнерство двух стран.

Согласно тексту договора, его действие автоматически продлевается на десять лет с 1 апреля 2019 года, если Украина до 30 сентября не уведомит Россию о желании его прекратить.

Прекращение договора о дружбе с Россией повлечет большие убытки для Украины и ее населения, уверен депутат Верховной рады Вадим РАБИНОВИЧ.

«Снять договор с Россией сегодня — это значит потерять с каждого украинца еще по 500 гривен и поднять цены», — отметил политик в эфире телеканала «112 Украина».

Парламентарий также раскритиковал последние инициативы Киева. По его мнению, они целенаправленно ухудшают ситуацию в стране.

«В этом году больше всего у нас поступило инвестиций из России. Давайте сделаем еще хуже украинцам. Мы покупаем там уголь, мы покупаем там что угодно… Нас убивают до конца», — заключил РАБИНОВИЧ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.