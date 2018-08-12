Украина остановила работу КПП на границе с Крымом

Украинские пограничники, которые находятся со стороны пункта пропуска Каланчак (Армянск) приостановили свою работу по пропуску людей в Крым. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Республике Крым.

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«Стоящий напротив многостороннего пункта пропуска Армянск (РФ) контрольный пост въезда-выезда Каланчак (Украина) приостановил пропуск лиц и транспортных средств. По независящим от Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым причинам, пересечение российско-украинской границы через МАПП «Армянск» с 11.00 12.08.18 не представляется возможным», — рассказали в Погрануправлении.

Украинские граждане, которые направлялись в Крым рассказали, что в КПП отсутствует электричество, а кто-то утверждает, что это спланированная акция против поездок в Крым украинцами.

На данный момент, на выезде из Крыма образовалась очередь из более 50 автомобилей.

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