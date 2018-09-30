Украина озвучила требования освобождения экипажа судна «Норд»

Украина заявила о том, что готова отпустить экипаж судна «Норд» на родину, только если они получат украинские паспорта. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна МОСКАЛЬКОВА, пишет Интерфакс.

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Моряки уже посчитали данное предложение абсурдным и менять свое гражданство на данный момент не желают.

«Моя украинская коллега Людмила ДЕНИСОВА озвучила позицию Украины, что передвижение и возвращение в семью моряков «Норда» возможно только в том случае, если они получат украинские паспорта. Они считают такое предложение абсурдным, являясь гражданами Российской Федерации, имеющими на руках паспорта граждан России, которые признаны самим судом легитимными, законными», — сказала Татьяна МОСКАЛЬКОВА журналистам.

КерчьИНФО напоминает, что крымское судно «Норд» с 10 членами экипажа было задержано еще в марте украинскими пограничниками. На членов экипажа завели административные дела, а на капитана уголовное дело.

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