Украина подала на Россию в Европейский суд из-за инцидента в Керченском проливе

Украина подала в Европейский суд по правам человека жалобу, обвиняя Россию в нарушении прав моряков после инцидента в Керченском проливе. Об этом на своей личной странице в социальной сети «Facebook» сообщил заместитель министра юстиции и уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека в Украине Иван ЛИЩИНА.

Он рассказал, что Киев требует признания судом факта незаконного содержания 22 моряков ВМСУ и 2 сотрудников СБУ в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности после задержания за незаконное пересечение границы России.

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«7 января Министрерство юстиции Украины подало заявление в Европейский суд по правам человека из-за захвата Россией украинских моряков. Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24 военнослужащих», — пишет чиновник.

Ранее Минюст РФ проинформировал ЕСПЧ о местонахождении задержанных украинских моряков, наличии у них доступа к юридической помощи, состоянии их здоровья и отсутствии жалоб.

Напомним, что 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. В результате были задержаны 24 члена экипажей. В настоящее время все они находятся под арестом в московских СИЗО.