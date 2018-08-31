Новые санкции из-за Крымского моста: «действия Украины похожи на пляски лилипутов»

Украина подготовила новые санкции в отношении России из-за Крымского моста. Об этом сообщает радио «Sputnik» пресс-служба украинского Министерства по делам неподконтрольных территорий.

Новые санкции коснутся 19 юридических лиц, причастных к строительству моста через Керченский пролив.

Ранее было заявлено, что Киев готовит «неприятные сюрпризы» для России. По словам украинского правительства, они будут касаться Крыма и Донбасса.

Читайте: Крымские юристы будут оспаривать санкции против полуострова

В эфире радио «Sputnik» политолог, публицист Леонид КРУТАКОВ высказал мнение, что действия Украины уже похожи на помешательство.

«Действия Украины, как пляски лилипутов на фоне глобальных исторических процессов: им хочется быть причастными, хочется быть заметными. Нынешней украинской власти нечего «продать», кроме русофобии. И здесь они действуют по принципу: назло бабушке отморожу уши. Потому что все беды Украины — от этой русофобской позиции. Украина покупала дешевый газ в России, но теперь этот источник доходов перерезан. А публичная задача, которую решает Украина, развивая антироссийскую тему, практически уничтожила всю украинскую промышленность. При том разрыве экономических связей, который уже произошел, трудно ожидать от Украины каких-то существенных «сюрпризов», заметных для России», – сказал КРУТАКОВ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.