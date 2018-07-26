Украина построит два КПП на границе с Крымом за 106 млн гривен

Украина построит два новых временных автомобильных пунктов въезда и выезда на границе с Крымом – «Каланчак» и «Чонгар». Об этом стало известно от официального сайта правительства Украины.

На строительство КПП будет выделено почти 106 млн гривен. Деньги будут предоставлены от министерства инфраструктуры. Помимо этого, КПП будут оборудованы зонами под обслуживание автомобилей.

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Как говорится в сообщении постановления министерству инфраструктуры будет выделено 105983,571 тысяч гривен, а министерство финансов будет осуществлять данные расходы за счет средств, которые есть в резервном фонде государственного бюджета.

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