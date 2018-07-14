Украина потеряла 500 000 000 гривен из-за Крымского моста

Украина потеряла как минимум 500 000 000 гривен (около 1 млрд рублей) из-за ограничения проходимости судов в порты Бердянска и Мариуполя после строительства Крымского моста. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой министра инфраструктуры Украины Владимира ОМЕЛЯНА.

«Это прямые потери из-за снижения параметров судов для перевалки в портах Мариуполя и Бердянска», — заявил Владимира ОМЕЛЯН в интервью «Радио Свобода».

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По мнению чиновника, убытки будут гораздо выше при учете потерь владельцев судов, бизнесменов и социально-экономического эффекта, сообщает телеканал «Звезда». Министр отметил, что в этом случае речь будет идти о миллиардах гривен, уточняет «Федеральное агентство новостей».

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