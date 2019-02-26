«Украина потеряла Крым», а Киев – претенденток на «Евровидение»

Украинский отбор на «Евровидение-2019» сопровождается громкими скандалами и отказом участниц представлять страну на международном конкурсе. И всё из-за политических разногласий с Россией.

В Киеве никак не могут выбрать претендента на участие в конкурсе «Евровидение» от Украины.

Сначала травле подверглись сестры-близнецы Анна и Мария ОПАСНАСЮК из дуэта «Анна-Мария». Вышедшие в финал украинского отбора на «Евровидение-2019» участницы дуэта заявили, что: «Украина потеряла Крым». В результате девушкам присудили самое последнее место, после чего дуэт подвергся критике со стороны ведущих Сергея ПРИТУЛЫ и певицы ДЖАМАЛЫ.

Анна и Мария подверглись самым настоящим гонениям и травле и были доведены до слез.

«Мы украинские певицы, мы родились в Крыму, мы не нарушили никаких украинских законов. А нас судят за наше мнение и за то, что наша мама занимает должность в правительстве Крыма», — сказали девушки.

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Но на этом скандалы на украинском отборе участниц «Евровидения-2019» не закончились.

Украинская певица Анна КОРСУН (MARUV), вышедшая в финал конкурса, отказалась представлять Украину. Об этом певица написала в сети Instagram.

Отказ певицы связан с контрактом, который ее предложили подписать в Национальной общественной телерадиокомпании Украины. В контракте был представлен пункт о запрете ездить на гастроли в Россию.

После этого MARUV сообщила, что чувствует давление и добавила, что хочет дарить свое творчество людям без цензуры.

«Я искренне люблю Украину. Но я не готова выступать с лозунгами и превращать свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков. Я – музыкант, а не бита на политической арене», — пишет певица в сообщении в Instagram.

Сможет ли Украина найти достойного претендента на участие в «Евровидении-2019» или из-за политических разногласий «разгонит» всех участников отбора?