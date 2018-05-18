Украина признала российское гражданство крымчан: экипажу судна «Норд» вернут красные паспорта

Соломенский районный суд Киева признал законным выдачу российских паспортов крымчанам. Экипажу арестованного сейнера «Норд» возвращают документы.

Двое членов экипажа уже вернули себе российские документы. Об этом сообщает информационное агентство «Крыминформ» ссылаясь на главу адвокатского объединения, которое занимается защитой рыбаков.

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Известно, что суд счёл неубедительными доказательства пограничников об украинском гражданстве членов экипажа:

«Соломенский районный суд Киева рассмотрел вопрос о законности попытки пересечения границы экипажем рыболовецкого судна «Норд» по российским паспортам. Пограничники, согласно выводам суда, не сумели предоставить доказательства принадлежности моряков к гражданству Украины. В связи с этим материалы были отправлены на доработку», – сообщил адвокат Могильницкий

Адвокат добавил, что судья объявила о праве рыбаков забрать свои российские паспорта в любое время, чем и подтвердила факт законности выдачи и использования документов на территории Украины.

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