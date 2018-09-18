Украина создаст военную базу на Азовском море, чтобы забрать Крым

Украинский генерал заявил, что создание базы на Азовском море даст Украине шанс забрать Крым у России.

По мнению генерала-лейтенанта Василия БОГДАНА, Киев способен создать в Азовском регионе такую военно-морскую инфраструктуру, которая станет для России серьезной проблемой и вынудит ее «пойти на уступки, сесть за стол переговоров». Создание военно-морской базы, считает он, сможет также повлиять на выполнение Минских договоренностей и решение других проблем, включая вопрос Крыма. Об этом сообщает дирекция вещания на русском языке МИА «Россия сегодня».

Генерал выразил уверенность, что Киеву в этом вопросе поможет Запад. При этом он сослался на «договоренности с американской стороной» по вопросам укрепления обороноспособности Украины.

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Ранее власти в Киеве анонсировали планы по созданию на побережье Азовского моря базы военно-морских сил, перебросив туда два бронированных катера. Кроме того, СНБО Украины распорядился усилить военное присутствие в Азовском море и обеспечить подразделения береговой обороны ракетным оружием.

Политолог, член общественной палаты республики Крым Денис БАТУРИН считает, что у Украины не хватит средств создать полноценную военно-морскую базу.

«Таких возможностей нет, о чем свидетельствует то, с чего начали создавать эту военно-морскую базу, а именно с двух бронекатеров, которые по суше были перекинуты в Азовское море, в порт Бердянск. Как считают украинские вооруженные силы, они составят основу, в частности, «москитного флота» Украины на Азовском море. Однако Украина, заявляя о создании военно-морской базы на Азовском море, сталкивается со многими трудностями, в том числе и с недостатком средств для такой базы. В настоящее время эти действия во многом демонстративны. К тому же баланс сил – явно в пользу России. В регионе создана мощная группировка российских погранвойск: это и береговая охрана, и самые разные катера, предназначенные для несения службы в море. И, в конце концов, есть ряд воинских частей, которые относятся и к авиации, и к другим родам войск, расположенных на территории Таманского полуострова».

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