Украина создаст военную базу на Азовском море, чтобы забрать Крым

Украина создаст военную базу на Азовском море, чтобы забрать Крым

Украинский генерал заявил, что создание базы на Азовском море даст Украине шанс забрать Крым у России.

По мнению генерала-лейтенанта Василия БОГДАНА, Киев способен создать в Азовском регионе такую военно-морскую инфраструктуру, которая станет для России серьезной проблемой и вынудит ее «пойти на уступки, сесть за стол переговоров». Создание военно-морской базы, считает он, сможет также повлиять на выполнение Минских договоренностей и решение других проблем, включая вопрос Крыма. Об этом сообщает дирекция вещания на русском языке МИА «Россия сегодня».

Генерал выразил уверенность, что Киеву в этом вопросе поможет Запад. При этом он сослался на «договоренности с американской стороной» по вопросам укрепления обороноспособности Украины.

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Ранее власти в Киеве анонсировали планы по созданию на побережье Азовского моря базы военно-морских сил, перебросив туда два бронированных катера. Кроме того, СНБО Украины распорядился усилить военное присутствие в Азовском море и обеспечить подразделения береговой обороны ракетным оружием.

Политолог, член общественной палаты республики Крым Денис БАТУРИН считает, что у Украины не хватит средств создать полноценную военно-морскую базу.

«Таких возможностей нет, о чем свидетельствует то, с чего начали создавать эту военно-морскую базу, а именно с двух бронекатеров, которые по суше были перекинуты в Азовское море, в порт Бердянск. Как считают украинские вооруженные силы, они составят основу, в частности, «москитного флота» Украины на Азовском море. Однако Украина, заявляя о создании военно-морской базы на Азовском море, сталкивается со многими трудностями, в том числе и с недостатком средств для такой базы. В настоящее время эти действия во многом демонстративны. К тому же баланс сил – явно в пользу России. В регионе создана мощная группировка российских погранвойск: это и береговая охрана, и самые разные катера, предназначенные для несения службы в море. И, в конце концов, есть ряд воинских частей, которые относятся и к авиации, и к другим родам войск, расположенных на территории Таманского полуострова».

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