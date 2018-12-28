Украина теперь за забором: готова стена на границе с Крымом

Пограничное управление ФСБ по РК сообщает о вводе в эксплуатацию стены между Крымом и Украиной.

Завершилась настройка системы рубежа инженерно-технических сооружений. Сегодня за незаконным пересечением границы вселит стена, которая состоит из нескольких типов заграждений, обеспеченных видеонаблюдением и тепловизорами.

«Основу одного из установленных и действующих комплексов составляют вибрационные датчики. При подходе нарушителя к ограждению датчики срабатывают и передают информацию с линейной части ограждения на стационарную аппаратуру дежурного в виде звукового оповещения с графическим отображением номера участка тревоги. Кроме того, имеются возможности по определению направления движения нарушителя госграницы», — сообщили в управлении.

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Система предусматривает наличие специальных радиолучевых датчиков, которые способны распознать движение в зоне границы. Стоит нарушителю попасть в радиус его действия, автоматически включается камера видеонаблюдения. Изображение и сигнал поступают на стационарный пульт к дежурному.

«Целесообразность применения и использования указанных комплексов охраны на крымском участке государственной границы обусловлена рядом угроз, таких, как попытки прорыва ДРГ сопредельного государства на территорию Крыма, попытки организации преступными элементами каналов перемещения через границу оружия, боеприпасов, а также товаров и грузов, табачной и алкогольной продукции, ГСМ, контрабанды наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ, нарушения государственной границы и её режима со стороны украинских граждан с хозяйственно-бытовыми целями», – заявили в пограничном ведомстве.