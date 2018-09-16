Украина возобновила работу на пунктах пропуска «Каланчак» и «Чаплынка»

Вчера Украина возобновила работу двух своих пунктов пропуска «Каланчак» («Армянск») и «Чаплынка» («Перекоп»). Об этом пишут РИА Новости Крым с ссылкой на пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

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Уже вчера утром, первые желающие смогли проехать по открывшимся пунктам пропуска и на данный момент они работают в штатном режиме.

Еще 6 сентября в 17:50 Украина приостановила работу пунктов пропуска без видимых на то причин. В это время, российские пункты работали в штатном режиме.

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