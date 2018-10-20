Украина хочет выставить «Норд» на аукцион

На Украине планируют выставить российское судно «Норд», которое было задержано весной в Азовском море, на аукцион. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офис украинского омбудсмена.

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«Судно «Норд» было передано агентству АРМА (национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений – ред.) для продажи на аукционе», — сказано в сообщении на Facebook.

Украинская прокуратура ранее сообщила, что передала «Норд» НАУ по розыску и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений с целью сохранения бюджетных средств, выделенных на содержание судна в порту «Бердянск».

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