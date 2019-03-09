Украина ждет поддержки НАТО в Черноморском регионе Крыма

Киев считает, что только НАТО может сдержать Россию в Черноморском регионе. Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна КЛИМПУШ-ЦИНЦАНДЗЕ на встрече с заместителем помощника президента США в Вашингтоне.

«Лидерство США в усилении военного присутствия Альянса в Черноморском регионе очень важно», — говорит украинский вице-премьер.

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Как сообщает государственный портал Украины, Иванна КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ в ходе встречи заявила, что необходимо усилить давление на Россию в связи со сложившейся в Черном море ситуацией.