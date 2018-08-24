Украинцам проводят экскурсии по Крымскому мосту

Долгое время граждане Украины с легкой руки своих чиновников и журналистов не верили в реальность строительства Крымского моста, соединившего берега Керчи и Тамани. И теперь, когда мост наконец построен и выполняет свои обязанности уже целое лето, граждане соседней страны хотят своими глазами убедиться в его существовании.

Они даже приобретают специальные туры, которые позволяют гостям Крыма, остановившимся в одном из курортных городов полуострова, прокатиться по мосту и обратно и стать обладателями сувениров со «стройки века».

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По данным Минкурортов РК, в текущем году прогнозируется рост числа отдыхающих из Украины до одного миллиона человек. Это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году и ранее, когда Крым уже являлся частью России. Кроме того, только в августе поток пересекающих российско-украинскую границу на полуострове увеличился на треть по сравнению с июлем. Возможно, одной из причин этого тоже стало желание соседей полюбоваться на Крымский мост, который непременно вызывает восторг у всех, кто видит его в живую.

Так или иначе, украинцы продолжают отдыхать в Крыму и поддерживать с нами теплые родственные отношения, несмотря на попытки их властей привить своим гражданам ненависть к Крыму и России.

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